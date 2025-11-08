Дно Каховского водохранилища становится полем боя: как россияне пытаются обойти ВСУ

Россияне пытаются продвигаться по дну Каховского водохранилища, которое они разрушили в 2023 году. Таким образом оккупанты стремятся обойти украинские позиции.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Как россияне пытаются обойти ВСУ?

По словам Волошина, сейчас дно Каховского водохранилища фактически превратилось в большой луг, поросший густой растительностью. Этим пытаются воспользоваться российские войска.

Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища обойти наши позиции в населенных пунктах Плавни, Приморское, зайти нам с запада во фланг. Однако мы вычисляем их и уничтожаем,

– сообщил представитель Сил обороны Юга.

Волошин добавил, что бойцы ГУР МО Украины провели зачистку возле островов Большие Кучугуры, где противник пытался продвинуться мимо украинских позиций. В то же время он заверил, что эту зону ВСУ держат под особым контролем.

К тому же, как сообщил спикер, населенные пункты Успеновка и Новониколаевка в Запорожье сейчас находятся в так называемой серой зоне.

Какие последствия вызвал подрыв Каховской ГЭС?