Уточнить данные отныне можно через ЦПАУ: что следует знать военнообязанным
- Военнообязанные теперь могут уточнять свои персональные данные через ЦПАУ, а не только через ТЦК и СП.
- Сервисные центры будут выполнять функцию административного транзитера и не будут принимать решения в отношении военнослужащих.
До 1 ноября военнообязанные украинцы ходили в ТЦК и СП, чтобы подать документы для уточнения своих персональных данных. Однако отныне сделать это можно в ЦНАПах.
Об этом рассказал нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медиацентр Украина".
Как работает уточнение данных в ЦНАПах?
Украина планирует перейти на электронные системы ведения учетов военнообязанных, что предусматривает сочетание различных баз данных. Граждане будут иметь возможность дистанционно решать свои вопросы.
Однако пока база работает несовершенно, поэтому иногда возникает необходимость подачи документов "в живом режиме". До 1 ноября украинцы должны были ради этого посещать ТЦК и СП.
Отныне же документы для уточнения персональных данных будут принимать сервисные центры, чтобы разгрузить ТЦК.
ЦНАПы не будут принимать никакие решения по военнослужащим, только выполнять функцию административного транзитера,
– подчеркнул Вениславский.
Что известно об оформлении отсрочки в ЦНАПах?
Напомним, с 1 ноября действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации.
Подать заявление на отсрочку можно в любом ЦПАУ – если тип отсрочки еще не доступен в Резерв+, вы не пользуетесь смартфоном или имеете недостаточно данных в госреестрах.
Для ускорения обработки обращений в ЦНАП увеличили количество работников, а среднее время обработки заявления составляет около 15 минут.
К слову, только за первые два дня в сервисные центры обратилось более 24 тысяч военнообязанных.