Уточнить данные отныне можно через ЦПАУ: что следует знать военнообязанным

До 1 ноября военнообязанные украинцы ходили в ТЦК и СП, чтобы подать документы для уточнения своих персональных данных. Однако отныне сделать это можно в ЦНАПах.

Об этом рассказал нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медиацентр Украина".

Смотрите также Мобилизация по-новому: о каких изменениях в правилах стоит знать каждому украинцу

Как работает уточнение данных в ЦНАПах?

Украина планирует перейти на электронные системы ведения учетов военнообязанных, что предусматривает сочетание различных баз данных. Граждане будут иметь возможность дистанционно решать свои вопросы.

Однако пока база работает несовершенно, поэтому иногда возникает необходимость подачи документов "в живом режиме". До 1 ноября украинцы должны были ради этого посещать ТЦК и СП.

Отныне же документы для уточнения персональных данных будут принимать сервисные центры, чтобы разгрузить ТЦК.

ЦНАПы не будут принимать никакие решения по военнослужащим, только выполнять функцию административного транзитера,

– подчеркнул Вениславский.

Что известно об оформлении отсрочки в ЦНАПах?