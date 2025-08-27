После 2014 года Польша помогала российскому военно-промышленному комплексу, – расследование
- Расследователи обнаружили системное сотрудничество польских структур с российским ВПК после 2014 года, в частности через Polit-Elektronik.
- Документы показывают взаимодействия, в частности платеж в 543 690 евро за услуги российского холдинга "Вертолеты России" и согласование ремонта Ми-24 для Македонии.
- Польша как член НАТО координировала военные проекты с Россией для третьей страны, выступая посредником в международных тендерах.
В рамках операции OpsHackRussia'sDay расследователи продолжают добывать и анализировать внутренние документы предприятий военно-промышленного комплекса России. В среду, 27 августа, они опубликовали данные, подтверждающие системное сотрудничество страны-агрессора с польскими структурами после 2014 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное разведывательное сообщество InformNapalm. Суммы только по одному из контрактов достигали сотен тысяч евро, а посредниками выступали польские компании, действовавшие как буферные структуры между государственными учреждениями.
Смотрите также Россия является историческим врагом Украины и Польши: в ЦПИ объяснили, как Кремль стремится расколоть Европу
Что известно о сотрудничестве Польши и России?
InformNapalm вместе с волонтерами группы Militant Intelligence опубликовали еще два документа, которые наглядно показывают, как Польша после 2014 года напрямую помогала российскому ВПК.
Это должно стать предостережением для иностранных игроков: российский ВПК не умеет беречь ни свои, ни чужие корпоративные секреты,
– отметили расследователи.
- Документ 1 – платеж в 543 690 евро
Коммерческий счет от 8 июня 2016 года свидетельствует, что польская компания Polit-Elektronik заказала услуги у российского холдинга "Вертолеты России", который является структурой Ростеха. Авансовый платеж по дополнительному соглашению к контракту 2015 года составил 70% от суммы – 543 690 евро.
Расчеты проводились через российский "Новикомбанк" с использованием корреспондентского счета в Commerzbank AG – Франкфурт-на-Майне, Германия. Это означает, что даже после санкций 2014 года российский ВПК продолжал использовать европейскую финансовую систему для международных сделок в военной сфере.
- Документ 2 – письмо о ремонте Ми-24 для Македонии
В марте 2016 года Polit-Elektronik направила письмо в "Вертолеты России", где согласовывала график поставки лопастей Ми-24 Министерству обороны Македонии. В процессе участвовали и государственные польские авиаремонтные заводы WZL №1.
Итак, Польша как член НАТО и Россия, находящаяся под санкциями, координировали военные проекты для третьей страны. Польская компания фактически была посредником, который помогал российскому ВПК выходить на международные тендеры.
Письмо о ремонте Ми-24 для Македонии / Фото InformNapalm
Фактически, каждое евро, которое заходило в "Вертолеты России" и другие структуры ВПК России после 2014 года, превращалось в ракеты и вертолеты, что впоследствии били по Украине,
– объяснили в InformNapalm.
Кроме того, отсутствие действенных санкций и наказания за агрессию 2014 – 2021 годов позволило Владимиру Путину накопить силы для новой большой войны.
Украина – Польша: последние новости
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без признания Волынской трагедии и чествования памяти жертв Украина не сможет стать членом ЕС.
- Президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно закрепить лозунг "остановить бандеровщину" и приравнять "символы Бандеры" к нацистским и коммунистическим в Уголовном кодексе.
- Кроме того, он наложил вето на законопроект о предоставлении финансовой и медицинской помощи украинцам, подчеркивая приоритетность поддержки польских граждан.