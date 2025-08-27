У межах операції OpsHackRussia'sDay розслідувачі продовжують здобувати й аналізувати внутрішні документи підприємств військово-промислового комплексу Росії. У середу, 27 серпня, вони опублікували дані, що підтверджують системну співпрацю країни-агресорки з польськими структурами після 2014 року.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Суми лише за одним із контрактів сягали сотень тисяч євро, а посередниками виступали польські компанії, що діяли як буферні структури між державними установами.

Що відомо про співпрацю Польщі та Росії?

InformNapalm разом із волонтерами групи Militant Intelligence опублікували ще два документи, які наочно показують, як Польща після 2014 року напряму допомагала російському ВПК.

Це має стати пересторогою для іноземних гравців: російський ВПК не вміє берегти ні свої, ні чужі корпоративні секрети,

– зазначили розслідувачі.

Документ 1 – платіж у 543 690 євро

Комерційний рахунок від 8 червня 2016 року засвідчує, що польська компанія Polit-Elektronik замовила послуги у російського холдингу "Вертолеты России", який є структурою Ростеху. Авансовий платіж за додатковою угодою до контракту 2015 року склав 70% від суми – 543 690 євро.

Розрахунки проводились через російський "Новикомбанк" із використанням кореспондентського рахунку в Commerzbank AG – Франкфурт-на-Майні, Німеччина. Це означає, що навіть після санкцій 2014 року російський ВПК продовжував використовувати європейську фінансову систему для міжнародних угод у військовій сфері.



Документ про платіж у 543 690 євро / Фото InformNapalm

Документ 2 – лист про ремонт Мі-24 для Македонії

У березні 2016 року Polit-Elektronik направила листа до "Вертолеты России", де узгоджувала графік постачання лопатей Мі-24 Міністерства оборони Македонії. У процесі брали участь і державні польські авіаремонтні заводи WZL №1.

Отже, Польща як член НАТО і Росія, що перебуває під санкціями, координували військові проєкти для третьої країни. Польська компанія фактично була посередником, який допомагав російському ВПК виходити на міжнародні тендери.



Лист про ремонт Мі-24 для Македонії / Фото InformNapalm

Фактично, кожне євро, яке заходило у "Вертолеты России" та інші структури ВПК Росії після 2014 року, перетворювалось у ракети й вертольоти, що згодом били по Україні,

– пояснили в InformNapalm.

Окрім того, відсутність дієвих санкцій і покарання за агресію 2014 – 2021 років дозволила Володимиру Путіну накопичити сили для нової великої війни.

