Для розвінчування дезінформації у відносинах між Україною та Польщею необхідно перш за все визнати історичну правду. Про це пише 24 Канал, посилаючись на слова очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Читайте також Зеленський показав лист від президента Польщі до Дня Незалежності України

Як Росія розколювала Європу раніше й продовжує робити це сьогодні?

Коваленко нагадує, що у 1939 році, коли СРСР окупував Західну Україну, радянська влада знищила польську адміністрацію, депортувала десятки тисяч поляків та почала переслідувати українську інтелігенцію.

Тоді НКВС за наказами з Москви навмисно сіяв ворожнечу між українцями й поляками: створював агентурні мережі, поширював чутки та організовував провокації "під чужим прапором".

Є відомі випадки, коли радянські партизани нападали на польські села, залишаючи ознаки нібито "українського сліду", або ж, навпаки, інсценували "польські каральні акції" проти українців.

Коваленко проводить паралелі з сьогоденням: Росія використовує ті самі методи, щоб розколоти європейську підтримку України. Її спецслужби створюють мережі агентів у різних країнах, запускають інформаційні кампанії. Пропагандисти спеціально підіймають чутливі теми, щоб впливати на суспільство і змушувати політиків реагувати на потрібні Кремлю настрої.

Росія є історичним ворогом України та Польщі. Як і Україна, Польща перебувала під радянською окупацією, яка поширювалася на політичний клас протягом багатьох років після Другої світової,

– зауважує голова ЦПД.

Він підкреслює, що доти, доки існуватиме нинішній російський режим, вороже ставлення до сусідніх країн залишатиметься незмінним. Саме Росія має відповідати перед українським та польським народами за свої злочини як минулого, так і сьогодення.

Що впливає на польсько-українські відносини?