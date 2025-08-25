Йдеться про ділове листування між польським підприємством Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 та російським АТ "Вертольоти Росії". Ця "переписка" відбувалася безпосередньо перед повномасштабною війною, коли санкції проти Росії за окупацію Криму діяли вже роками, а підготовка росіян до широкомасштабного вторгнення ставала дедалі очевиднішою, передає 24 Канал із посиланням на Inform Napalm.

Дивіться також Росія може назавжди втратити деякі НПЗ, – FT про масштаби уражень від українських атак

Що вдалося з'ясувати про співпрацю польського та російського ВПК?

Відомо, що у листуванні йшлося про контракт на 1,2 мільйона євро щодо постачання у Росію запчастин до гелікоптерів Мі-8. Сьогодні окупанти активно використовують їх у війні проти України. Також встановлено, що польський оборонний завод визнавав "Вертольоти Росії" стратегічним партнером і підтверджував виконання контрактів. Крім того, паралельно здійснювались мільйонні фінансові перекази через підсанкційний "Сбербанк".

Це пряме свідчення того, що санкційний режим порушувався, а російський ВПК отримував підтримку навіть напередодні повномасштабного вторгнення,

– підсумували журналісти виявлене листування.

Докази співпраці польського заводу з окупантами / Фото Inform Napalm

Волонтери InformNapalm і Militant Intelligence спершу не хотіли публікувати розслідування, а передати знайдені докази до МЗС, аби там подбали про "перекриття санкційних дірок". Однак недружні кроки з боку польської влади змінили думку волонтерів.

Нагадаємо, що Польща зупинила фінансування інтернету Starlink для України через вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям.

Ба більше, Навроцький запропонував законодавчо закріпити гасло "зупинити бандерівщину" та прирівняти "символи Бандери" до нацистських та комуністичних у Кримінальному кодексі.