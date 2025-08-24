Деталі розповів старший науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Сергій Вакуленко. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить до Москви і навіть до Ірану: чому її так назвали і чого чекати Росії

Які наслідки має ураження російських НПЗ?

Під атаки безпілотників потрапили заводи, що входять до топу найбільших у країні-агресорці:

Сизранський, Новокуйбишевський, Саратовський і Волгоградський НПЗ, що зупинилися повністю;

Рязанський завод "Роснєфті" – зупинено половину потужностей;

Слов'янський, Афіпський і Новошахтинський НПЗ.

За словами Вакуленка, тепер Сили оборони України змінили тактику ударів. Торік вони були численними та розрізненими, зачіпали один завод за раз. Тепер же захисники вражають усі заводи в ключових регіонах споживання і переробки, що може призвести до "безпрецедентних" наслідків для ринку палива.

У Росії вже ввели заборону на вивезення бензину з країни, однак експерти вважають, що це не допоможе повністю задовольнити внутрішній попит. До того ж нормальному ремонту на підприємствах перешкоджають санції.

До слова, трохи більше ніж за 2 тижні після ударів по Волгоградському та Рязанському НПЗ вибито щонайменше 10% потужностей з нафтопереробки.

Майже всі великі російські НПЗ будували й модернізували за участю європейських та американських компаній. Станом на 2024 рік вітчизняними були лише 45% насосного обладнання НПЗ, 40% компресорів і 30% реакторів і коксових камер.

Що відомо про дронові атаки на НПЗ?