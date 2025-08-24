Детали рассказал старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Сергей Вакуленко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит до Москвы и даже до Ирана: почему ее так назвали и чего ждать России
Какие последствия имеет поражение российских НПЗ?
Под атаки беспилотников попали заводы, входящие в топ крупнейших в стране-агрессоре:
- Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, остановившиеся полностью;
- Рязанский завод "Роснефти" – остановлено половину мощностей;
- Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.
По словам Вакуленко, теперь Силы обороны Украины изменили тактику ударов. В прошлом году они были многочисленными и разрозненными, затрагивали один завод за раз. Теперь же защитники поражают все заводы в ключевых регионах потребления и переработки, что может привести к "беспрецедентным" последствиям для рынка топлива.
В России уже ввели запрет на вывоз бензина из страны, однако эксперты считают, что это не поможет полностью удовлетворить внутренний спрос. К тому же нормальному ремонту на предприятиях препятствуют санкции.
К слову, чуть более чем за 2 недели после ударов по Волгоградскому и Рязанскому НПЗ выбито не менее 10% мощностей по нефтепереработке.
Почти все крупные российские НПЗ строили и модернизировали с участием европейских и американских компаний. По состоянию на 2024 год отечественными были только 45% насосного оборудования НПЗ, 40% компрессоров и 30% реакторов и коксовых камер.
Что известно о дроновых атаках на НПЗ?
- В ночь на 24 августа подразделения ГУР МОУ и СБС ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по объекту топливно-энергетической инфраструктуры противника – Сызранскому НПЗ в Самарской области.
- Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди 23 августа отчитался об ударах по по меньшей мере 4 крупных объектах в России за последние семь суток – Волгоградскому НПЗ, Новошахтинскому заводу нефтепродуктов и нефтеперекачивающей станции "Дружба".