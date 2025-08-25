Речь идет о деловой переписке между польским предприятием Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 и российским АО "Вертолеты России". Эта переписка происходила непосредственно перед полномасштабной войной, когда санкции против России за оккупацию Крыма действовали уже годами, а подготовка россиян к широкомасштабному вторжению становилась все более очевидной, передает 24 Канал со ссылкой на Inform Napalm.

Что удалось выяснить о сотрудничестве польского и российского ВПК?

Известно, что в переписке речь шла о контракте на 1,2 миллиона евро по поставкам в Россию запчастей к вертолетам Ми-8. Сегодня оккупанты активно используют их в войне против Украины. Также установлено, что польский оборонный завод признавал "Вертолеты России" стратегическим партнером и подтверждал выполнение контрактов. Кроме того, параллельно осуществлялись миллионные финансовые переводы через подсанкционный "Сбербанк".

Это прямое свидетельство того, что санкционный режим нарушался, а российский ВПК получал поддержку даже накануне полномасштабного вторжения,

– подытожили журналисты обнаруженную переписку.

Доказательства сотрудничества польского завода с оккупантами / Фото Inform Napalm

Волонтеры InformNapalm и Militant Intelligence сначала не хотели публиковать расследование, а передать найденные доказательства в МИД, чтобы там позаботились о "перекрытии санкционных дыр". Однако недружественные шаги со стороны польских властей изменили мнение волонтеров.

Напомним, что Польша остановила финансирование интернета Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам.

Более того, Навроцкий предложил законодательно закрепить лозунг "остановить бандеровщину" и приравнять "символы Бандеры" к нацистским и коммунистическим в Уголовном кодексе.