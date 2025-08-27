Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное разведывательное сообщество InformNapalm. Суммы только по одному из контрактов достигали сотен тысяч евро, а посредниками выступали польские компании, действовавшие как буферные структуры между государственными учреждениями.

Что известно о сотрудничестве Польши и России?

InformNapalm вместе с волонтерами группы Militant Intelligence опубликовали еще два документа, которые наглядно показывают, как Польша после 2014 года напрямую помогала российскому ВПК.

Это должно стать предостережением для иностранных игроков: российский ВПК не умеет беречь ни свои, ни чужие корпоративные секреты,
– отметили расследователи.

  • Документ 1 – платеж в 543 690 евро

Коммерческий счет от 8 июня 2016 года свидетельствует, что польская компания Polit-Elektronik заказала услуги у российского холдинга "Вертолеты России", который является структурой Ростеха. Авансовый платеж по дополнительному соглашению к контракту 2015 года составил 70% от суммы – 543 690 евро.

Расчеты проводились через российский "Новикомбанк" с использованием корреспондентского счета в Commerzbank AG – Франкфурт-на-Майне, Германия. Это означает, что даже после санкций 2014 года российский ВПК продолжал использовать европейскую финансовую систему для международных сделок в военной сфере.

Документ о платеже в 543 690 евро, подтверждающий сотрудничество Польши и РоссииДокумент о платеже в 543 690 евро / Фото InformNapalm

  • Документ 2 – письмо о ремонте Ми-24 для Македонии

В марте 2016 года Polit-Elektronik направила письмо в "Вертолеты России", где согласовывала график поставки лопастей Ми-24 Министерству обороны Македонии. В процессе участвовали и государственные польские авиаремонтные заводы WZL №1.

Итак, Польша как член НАТО и Россия, находящаяся под санкциями, координировали военные проекты для третьей страны. Польская компания фактически была посредником, который помогал российскому ВПК выходить на международные тендеры.

Польские компании помогали российскому ВПК выходить на международные тендеры
Письмо о ремонте Ми-24 для Македонии / Фото InformNapalm

Фактически, каждое евро, которое заходило в "Вертолеты России" и другие структуры ВПК России после 2014 года, превращалось в ракеты и вертолеты, что впоследствии били по Украине,
– объяснили в InformNapalm.

Кроме того, отсутствие действенных санкций и наказания за агрессию 2014 – 2021 годов позволило Владимиру Путину накопить силы для новой большой войны.

Украина – Польша: последние новости

  • Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без признания Волынской трагедии и чествования памяти жертв Украина не сможет стать членом ЕС.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно закрепить лозунг "остановить бандеровщину" и приравнять "символы Бандеры" к нацистским и коммунистическим в Уголовном кодексе.
  • Кроме того, он наложил вето на законопроект о предоставлении финансовой и медицинской помощи украинцам, подчеркивая приоритетность поддержки польских граждан.