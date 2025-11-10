Россияне снизили активность в Покровске: майор в отставке раскрыл их замысел

Российские войска несколько ослабили интенсивность атак в районе Покровска. Однако утверждать об истощении врага на этом направлении не стоит, ведь там Россия сосредоточила ориентировочно 170 тысяч бойцов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, добавив, что почти четверть всех российских войск сегодня страна-агрессор направила именно на Покровское направление.

Смотрите также Позор для Путина: военные разобрали, почему боев в Покровске стало меньше и что дальше готовит враг

Противник проводит тактические ротации

На Покровском отрезке фронта происходит треть из общего объема боевых столкновений. В Генштабе сообщили, что за сутки по состоянию на утро 10 ноября украинские защитники на этом отрезке остановили 97 вражеских атак.

Ветеран российско-украинской войны рассказал, что россияне провели на этом направлении три больших ротации, сейчас осуществляют маленькие тактические. Это, по его словам, означает, что подразделения, которые проводили штурмовые действия, понесли потери. Поэтому командование их отводит на несколько километров от линии фронта для доукомплектования. Впоследствии их возвращают и бросают в штурмы.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Гетман относительное затишье россиян в районе Покровска сейчас связывает с тем, что последние дни там состоялось рекордное количество боестолкновений, цифра достигала сотни в сутки. По его мнению, враг не истощился, а просто готовится к новому штурму.

Будет снова попытка просочиться, могут использовать мотоциклы или баги. Относительно тех, кто проник внутрь города, то известно, где именно они могут пролезть – между огневыми позициями есть расстояние. Там можно пройти небольшими группами. Они заходят, избегают боестолкновений, прячутся в полуразрушенных помещениях. ВСУ их ищут и зачищают,

– рассказал Гетьман.

Он заверил, что количество тех оккупантов, которые просачиваются в Покровск – уменьшается, потому что украинское командование серьезно подошло к этому вопросу и перекрыло все возможности подхода. Гетман отметил, что враг планировал максимально накопиться в Покровске, чтобы нанести удар изнутри, сделать там дыру, направить потом значительно большее количество сил и средств, чтобы полностью зайти в город.

"Сил для того, чтобы делать удар в спину у россиян нет. Они избегают боевых столкновений, потому что хотят накопиться. Кроме того, они, когда переползают там, то не могут нести с собой все необходимое (еду, воду, патроны)", – озвучил Гетьман.

Последние новости вокруг Покровска: