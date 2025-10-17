Всего за вчерашние сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Больше всего вражеские силы штурмуют на Покровском направлении.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 2 боевых столкновения. Россияне нанесли 13 авиационных ударов, сбросили 29 управляемых бомб, осуществили 228 обстрелов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 15 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и в направлении Колодязного, Бологовки, Кутьковки.

На Куп'янском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. ВСУ отражали штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Богуславка и в направлении Куриловки и Боровой.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 11 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дерилово, Редкодуб, Торское, Колодези, Заречное и в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском'янском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки агрессора. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Полтавка и в направлении Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 55 штурмовых и наступательных действий армии Кремля в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Дорожное, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении Мирнограда, Новопавловки, Белицкого и Балагана.

На Александровском направлении наши защитники отбили 33 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Январское, Сосновка, Вербовое, Вороное, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка.

На Ореховском направлении противник совершил 1 неудачное наступательное действие в районе Степного.

На Приднепровском направлении наши воины отбили 3 атаки оккупантов.

