Загалом за вчорашню добу на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень. Найбільше ворожі сили штурмують на Покровському напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також 184 боєзіткнення за добу, понад пів сотні – на Покровському напрямку: карта фронту 16 жовтня

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 бойові зіткнення. Росіяни завдали 13 авіаційних ударів, скинули 29 керованих бомб, здійснили 228 обстрілів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов'янському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 4 атаки агресора. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій армії Кремля у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

ЗСУ зупинили штурми ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку наші захисники відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку противник здійснив 1 невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили 3 атаки окупантів.

Дивіться також Росіяни просунулись на Донеччині та Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Ситуація під Покровськом: останні новини