Россияне штурмуют и хотят прорвать оборонительные рубежи ВСУ, продолжаются бои: карта фронта 22 сентября
- За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.
- ВСУ отбили многочисленные атаки на разных направлениях, включая Северо-Слобожанский, Южно-Слобожанский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Гуляйпольский.
За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Вражеские силы нанесли 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу, и осуществили 5469 обстрелов, в том числе 235 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 6470 дронов-камикадзе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой Генштаб ВСУ.
Смотрите также Оккупанты продвинулись на Харьковщине и Донетчине: обзор и карты фронта от ISW
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском і Курском направлениях ВСУ отбили 6 атак врага. Также агрессор нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в частности 11 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Куп'янском направлении вчера состоялось 6 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.
На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Агрессор пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка.
На Северском направлении оккупанты совершили 3 попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.
На Краматорском направлении захватчики трижды атаковали в сторону Ступочек и Новомаркового.
На Торецком направлении российская армия осуществила 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.
На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 4 атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.
На Ореховском направлении вражеские силы 6 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Смотрите также Купянский трубопровод затопили, оккупанты ищут новые пути наступления, – ОК "Север"
Ситуация в Купянске: последние новости
Активные попытки врага прорваться в Купянск связаны с их основной целью на фронте. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала рассказал, что, взяв под контроль Купянск и, главное, Купянск-Узловой, российские войска могли бы потенциально восстановить железнодорожное сообщение вдоль линии фронта с севера на юг.
Во время общения с журналистами Зеленский рассказал, что в районе Купянска продолжаются жесткие боевые действия. ВСУ продолжают отражать нашествие вражеских сил. По его словам, там действуют сильные подразделения, которые уничтожают россиян, что там сосредоточены и пытаются проходить. Президент добавил, что внутри города также продолжаются контрдиверсионные мероприятия.
К слову, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что российские оккупанты пытаются проникать в Купянск Харьковской области. В частности, враг отправляет малые диверсионно-разведывательные группы (от двух до пяти солдат).