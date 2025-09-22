За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Вражеские силы нанесли 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу, и осуществили 5469 обстрелов, в том числе 235 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 6470 дронов-камикадзе.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях ВСУ отбили 6 атак врага. Также агрессор нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в частности 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.

На Куп'янском направлении вчера состоялось 6 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Агрессор пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское и Новоселовка.

На Северском направлении оккупанты совершили 3 попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

На Краматорском направлении захватчики трижды атаковали в сторону Ступочек и Новомаркового.

На Торецком направлении российская армия осуществила 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Проминь, Чунишино, Зверево, Удачное, Котлино и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 4 атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении вражеские силы 6 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

