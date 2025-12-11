Попытки россиян прорвать оборону на фронте, успехи ВСУ: отчет и карты ISW

Захватчики продолжают террор и пытаются захватить территории Украины. Аналитики ISW проанализировали, как изменилась ситуация на поле боя за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась ситуация на фронте?

Российские войска 10 декабря продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Добавим, что, по данным аналитиков, захватчики атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Яблоновки, Храповщины и Алексеевки.

Вражеские силы недавно продвинулись на севере Харьковской области.

Войска Кремля продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Наступательные действия враг провел и на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достиг.

По данным Института изучения войны, 9 и 10 декабря оккупанты продолжали атаки на северо-восток от Боровой в направлении Богуславки и на юго-восток от Боровой вблизи Новоегоровки и Грековки, но не продвинулись вперед.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Захватчики продолжили наступательные действия и на Лиманском направлении, но там они тоже не продвинулись вперед. Российские войска наступали на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись на направлении Константиновка-Дружковка.

Захватчики продолжали наступательные действия на Добропольском направлении, но не продвинулись вперед.

Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

В последние дни захватчики атаковали вблизи самой Новопавловки и к югу от Новопавловки вблизи Ялты, Филиала и Дачного, но не продвинулись вперед.

Вражеская армия также продолжила наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулась вперед.

Войско Кремля недавно продвинулось в Гуляйпольском направлении.

Россияне продолжили наступательные операции на западно-запорожском направлении, но не продвинулись вперед.

Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

