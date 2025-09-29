На Востоке Украины российские войска пытаются заходить малыми группами. Украинские военные удерживают позиции, уничтожая оккупантов с помощью дронов и артиллерии.

Одним из самых сложных вызовов для военных сейчас является восточный участок фронта – Купянский, Краматорский и Покровский направления. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует 24 Канал.

Читайте также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Какую тактику на фронте сейчас применяет Россия?

Россияне активно применяют малопехотные группы для продвижения к украинским позициям и наступления. Параллельно враг использует комбинированные атаки беспилотниками, а именно FPV-дронами с оптоволокном, минометами, артиллерией и авиацией, отмечает Демченко.

Это серьезные вызовы для наших подразделений, однако разведывательно-ударные беспилотные комплексы, в частности "Феникс", применение артиллерии и поддержка других пограничных подразделений позволяют нам удерживать позиции и уничтожать силы врага,

– подчеркнул спикер.

Что известно о других участках фронта?

Несмотря на отсутствие боевых действий на северной границе с Россией, Черниговщина, Сумщина и Харьковщина страдают от регулярных обстрелов врага.

По словам Демченко в этих областях ежедневно фиксируют около сотни ударов с применением всего имеющегося вооружения противника.

Россияне обстреливают не только военные объекты, но и прицельно бьют по гражданским населенным пунктам. Мирное население испытывает постоянное давление и разрушений со стороны россиян, сообщает Андрей Демченко.

Что происходит на восточном участке фронта: последние новости