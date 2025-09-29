Три самых горячих направления на фронте: пограничники рассказали о тактике российских атак
- На востоке Украины, в частности на Крупянском, Краматорском и Покровском направлениях, россияне применяют малопехотные группы и комбинированные атаки с беспилотниками, минометами, артиллерией и авиацией.
- На северных участках фронта, таких как Черниговщина, Сумщина и Харьковщина, продолжаются регулярные обстрелы со стороны России, которые поражают как военные объекты, так и гражданские населенные пункты.
На Востоке Украины российские войска пытаются заходить малыми группами. Украинские военные удерживают позиции, уничтожая оккупантов с помощью дронов и артиллерии.
Одним из самых сложных вызовов для военных сейчас является восточный участок фронта – Купянский, Краматорский и Покровский направления. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует 24 Канал.
Читайте также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Какую тактику на фронте сейчас применяет Россия?
Россияне активно применяют малопехотные группы для продвижения к украинским позициям и наступления. Параллельно враг использует комбинированные атаки беспилотниками, а именно FPV-дронами с оптоволокном, минометами, артиллерией и авиацией, отмечает Демченко.
Это серьезные вызовы для наших подразделений, однако разведывательно-ударные беспилотные комплексы, в частности "Феникс", применение артиллерии и поддержка других пограничных подразделений позволяют нам удерживать позиции и уничтожать силы врага,
– подчеркнул спикер.
Что известно о других участках фронта?
Несмотря на отсутствие боевых действий на северной границе с Россией, Черниговщина, Сумщина и Харьковщина страдают от регулярных обстрелов врага.
По словам Демченко в этих областях ежедневно фиксируют около сотни ударов с применением всего имеющегося вооружения противника.
Россияне обстреливают не только военные объекты, но и прицельно бьют по гражданским населенным пунктам. Мирное население испытывает постоянное давление и разрушений со стороны россиян, сообщает Андрей Демченко.
Что происходит на восточном участке фронта: последние новости
- На Купянском направлении российские войска пытаются удержать позиции. Но из-за ограниченных ресурсов рискуют отступить и потерпеть поражение.
- Покровское направление является самым сложным на фронте. Противник привлекает все свои ресурсы: живую силу и технику, и несмотря на это украинским военным удается держать свои позиции.
- Российские солдаты жалуются на командование, мол, их отправляют в Покровск на "мясные штурмы" без соответствующего обеспечения и финансовых выплат.