На Сході України російські війська намагаються заходити малими групами. Українські військові утримують позиції, знищуючи окупантів за допомогою дронів і артилерії.

Одним із найскладніших викликів для військових наразі є східна ділянка фронту – Куп'янський, Краматорський і Покровський напрямки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

Читайте також Росіяни знову підняли в небо Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Яку тактику на фронті зараз застосовує Росія?

Росіяни активно застосовують малопіхотні групи для просування до українських позицій та наступу. Паралельно ворог використовує комбіновані атаки безпілотниками, а саме FPV-дронами з оптоволокном, мінометами, артилерією та авіацією, зазначає Демченко.

Це серйозні виклики для наших підрозділів, однак розвідувально-ударні безпілотні комплекси, зокрема "Фенікс", застосування артилерії та підтримка інших прикордонних підрозділів дозволяють нам утримувати позиції та знищувати сили ворога,

– наголосив речник.

Що відомо про інші ділянки фронту?

Попри відсутність бойових дій на північному кордоні із Росією, Чернігівщина, Сумщина та Харківщина потерпають від регулярних обстрілів ворога.

За словами Демченка у цих областях щодня фіксують близько сотні ударів із застосуванням усього наявного озброєння противника.

Росіяни обстрілюють не лише військові об'єкти, а й прицільно б'ють по цивільних населених пунктах. Мирне населення відчуває постійний тиск та руйнувань з боку росіян, повідомляє Андрій Демченко.

Що відбувається на східній ділянці фронту: останні новини