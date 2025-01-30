Саудовская Аравия действительно может снизить цены на нефть: чем их "подкупил" Трамп

Президент США Трамп может прийти к договоренностям с Саудовской Аравией, предложив ей миллиардные инвестиции в экономику Соединенных Штатов, если те снизят цену на нефть. Инвестиции в американскую экономику – это заветная мечта многих стран, поэтому такое предложение для саудитов является очень привлекательным.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экономист Максим Блант, напомнив, что с 2008 года продолжаются разговоры, что в Китае, России и странах БРИКС огромные резервы, но им не позволяют покупать заводы в США, не разрешают приобрести реальные активы, а только государственные облигации.

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Шансы, которые появятся перед саудитами

Экономист отметил, что во время своего выступления на форуме в Давосе Трамп пообещал, что позволит саудитам вложить деньги в активы на 600 миллиардов долларов. Тогда для саудитов может открыться доступ к американскому рынку и технологиям.

"Теперь у них есть прекрасный шанс. Ради него они, думаю, с удовольствием будут сотрудничать и снижать цены на нефть, тем более, что для них это ещё один шанс – снизить рентабельность американских компаний, которые могут наращивать добычу нефти только, если цены высокие", – объяснил Блант.

Когда цены на нефть снижаются, эти фирмы, со слов экономиста, начинают испытывать проблемы с деньгами. Когда цены сохраняются на том уровне, как сейчас, тогда они могут продолжать конкурировать, ведь есть довольно много скважин, есть возможность быстро наращивать добычу нефти.

Поэтому все это выглядит довольно реалистично, дальше вопрос уже в реализации этого: что конкретно будет предложено саудитам, удовлетворит ли их это предложение, что будет с Россией,

– озвучил Блант.

Саудовская Аравия, по убеждению экономиста, сейчас в ожидании того, чем завершится ситуация с переговорами, которые Трамп планирует провести для прекращения войны в Украине, ведь полностью разрывать отношения с Россией саудиты не хотят.

Заметим, что доктор экономических наук Игорь Липсиц высказал мнение, что Трамп будет договариваться и с Китаем, и с Саудовской Аравией о сотрудничестве, будет действовать в рамках бизнес-модели – "ты мне – я тебе". Липсиц считает, что есть высокая вероятность того, что скоро удастся обвалить цены на нефть.