Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с 24 Каналом напомнил, что то, о чем сегодня говорит Трамп, в истории уже было. Рейган, у которого тоже инаугурация состоялась в ротонде Капитолия (в 1985 году, это был его второй срок), в годы своей каденции договорился с Саудовской Аравией, чтобы она стремительно нарастила добычу нефти, что позволило обвалили мировые цены.

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Действия Рейгана заставили СССР идти на уступки

В 1986 году практически за полгода мировые цены на нефть обвалились на 61%. Нефть стоила тогда 9,6 доллара за баррель. Сейчас почти 78 долларов, а тогда цена составляла ниже 10.

Как показала история, в период 1986 – 1987 годов Советский Союз демонстрировал, что он на уровне США и может с ними соревноваться, но через 2 года после этого уже начались разговоры о поиске диалогов и компромиссов.

"А еще через год вообще упала Берлинская стена, это была демонстрация поражения СССР в глобальной войне. Основой этих всех процессов был экономический проигрыш СССР, власти которого понимали, что Советский Союз не может существовать и надо мириться с Западом, идти на уступки", – озвучил Ус.

Когда США могут договориться с Саудовской Аравией?

Главный консультант Национального института стратегических исследований высказал мнение, что сейчас Дональд Трамп, зная прекрасно эту историю, хочет ее повторить и договориться с Саудовской Аравией, чтобы в дальнейшем обвалить мировые цены на нефть. А это будет иметь негативное влияние на экономическую ситуацию в России.

"Интересно, что не только Трамп этого хочет. Вспоминая прошлый год, в сентябре уже были статьи Financial Times о том, что Саудовская Аравия хочет отказаться от своей цели, 100 долларов за баррель, зато желает нарастить свою долю в мировом экспорте нефти", – напомнил Ус.

То есть, саудиты считают, что способны поставлять больше нефти. Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии, если удастся сделать запланированное, цена на нефть может составлять 50 долларов за баррель. Это, со слов Уса, будет устраивать и Саудовскую Аравию, и партнеров ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти).

Дональд Трамп также говорит, что он хочет существенно снизить мировые цены на нефть. Как показала история, это очень действенно,

– подчеркнул Ус.

Ожидается, что такое соглашение между США и Саудовской Аравией может быть подписано во втором квартале 2025 года, когда страны ОПЕК начнут наращивать добычу нефти, а значит цены должны снизиться.