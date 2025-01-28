Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, подчеркнув, что не исключает, что лидер США вместо того, чтобы разрушать экономику Китая, постарается найти взаимовыгодную модель, возможно, поделить с ним мир, сделав его двухполюсным.

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Россию могут передать под контроль Китая

Трамп, по убеждению доктора экономических наук, способен договориться с Си Цзиньпином. Липсиц заметил, что следует обратить внимание, кого Китай делегировал на инаугурацию Трампа. Он считает, что это важная деталь.

"Жизнь человека состоит не только из объективных экономических показателей, но и из отношений. Китай делегировал в США второго человека страны, заместителя Си Цзиньпина, это уровень не посла, а несказанно выше. Это попытка Китая найти возможность для сотрудничества", – считает Липсиц.

Доктор экономических наук спрогнозировал, что Россия вероятнее будет передана в зону контроля Китая.

"Китай должен будет усмирить Путина и контролировать. Для Китая это привычное дело, он так контролировал Северный Вьетнам и до сих пор делает это в отношении своей марионетки Северной Кореи. Будет еще добавлена Россия. Китай будет контролировать ее, чтобы она не мешала миру жить", – озвучил Липсиц.

Планы Трампа по взаимодействию с саудитами

Трамп может договориться не только с Китаем, но и с Саудовской Аравией. Вероятно, что он уже предложил саудитам льготы по инвестициям в США, если те снизят цену на нефть.

Все проблемы можно решить, поэтому не думаю, что Трамп будет выкручивать кому-то руки. Это не та модель поведения, он все-таки бизнесмен, поэтому будет попытка найти компромисс по типу "ты мне – я тебе",

– считает Липсиц.

Доктор экономических наук подытожил, что обвалить цены на нефть вполне реально и саудиты сами уже об этом говорят.

Отметим, что главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус также считает, что Трамп во взаимодействии с Саудовской Аравией сможет снизить стоимость нефти и это будет действенным способом повлиять на Россию. Он напомнил, что саудиты планируют отказаться от своей цели, 100 долларов за баррель, вместо этого увеличить экспорт нефти на мировом рынке. Тогда цена на нее может упасть до 50 долларов за баррель.