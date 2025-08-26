Украина продолжает обсуждать с западными партнерами возможные гарантии безопасности. Милитарная часть этих гарантий может содержать несколько важных компонентов.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала сказал, что лидерами в этом процессе сейчас являются Германия, Великобритания и Франция.

4 компонента гарантий безопасности для Украины

Подоляк отметил, что гарантиями безопасности для Украины должны быть гарантии по сдерживанию России по восточной границе в целом. Если принимать во внимание их милитарную часть, то есть 4 компонента.

Вооруженные Силы Украины, которые нужно будет совместно дофинансировать, ведь, по его мнению, это базовые войска Европы. Поскольку ключевые риски могут быть только со стороны России – по восточной границе должны быть расположены боеспособные, не контингентные, а именно вооруженные или армейские части. Совсем другие уровни инвестиций в милитарные производства, накопления на европейских и украинских складах оружия, которое будет отвечать этапам войны, которые мы сейчас видим. Речь идет, в частности, о противоракетных и бронетанковых возможностях, РЭБах, снарядах и амуниции в большом количестве. Контингентные решения, которые являются самыми сложными, учитывая внутренние дискуссии в тех или иных странах. То есть обязательно должно быть присутствие иностранных войск на территории Украины, что будет символизировать, что мы являемся неотъемлемой частью общей европейской архитектуры безопасности. Дальнобойность. Если Россия будет осознавать, что будет мгновенный паритетный ответ, то это существенно бы повлияло на ее готовность воевать. Уже теперь Украина развенчала миф о том, что нельзя воевать на территории России.

Он добавил, что в рамках обсуждения гарантий безопасности лидерские функции выполняют Германия, Великобритания и Франция. Также к этому активно присоединились Швеция, Норвегия, Финляндия, Румыния, Чехия и страны Балтии. Конечно, к переговорам привлечены США, которые готовы обсуждать ряд параметров, в частности, прикрытие с воздуха.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?