Корпусная система ВСУ имеет существенные преимущества. Военные получают доступ к большим ресурсам, а большие участки фронта становятся лучше защищенными и находятся под надежным контролем.

Подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин в эфире 24 Канала объяснил, что преимущество корпусной системы заключается в том, что возникает ответственность за большие участки фронта. На участках организуют эффективную работу войск.

Смотрите также Силы обороны имеют значительные успехи на многих участках фронта, – ЦПД

Как функционирует корпус?

Он добавил, что третий армейский корпус удерживает уже почти 150 км линии фронта. Это 150 контролируемых километров, которые корпус понимает, видит, наблюдает и оперативно реагирует на все события. Более того, есть возможность планировать действия на весь участок, находящийся в зоне ответственности корпуса.

То есть это не просто кучка различных подразделений, которые между собой каким-то образом коммуницируют. Это абсолютно слаженное подразделение с внутренним тесным взаимодействием, обменом опытом, усилением. Поэтому это значительно усиливает огромные участки,

– сказал Максим Жорин.

Он пояснил, что ранее по уставу взаимодействие между подразделениями соседей справа и слева и флангами было обязательным. Впрочем на практике оставалось формальностью и зависело от того, хотел ли командир взаимодействовать. Такое взаимодействие было слабым, а иногда даже приводило к серьезным проблемам.

В случае с корпусом это взаимодействие организуется старшим командиром – командованием корпуса. Более того, у подразделений, кроме постоянного внутреннего взаимодействия, есть еще подразделения корпусного комплекта.

Это подразделения, которые по решению командира корпуса могут усиливать линейные бригады, стоящие непосредственно на линии боевого соприкосновения. Они могут обеспечивать отдельное снабжение, закрывать логистические потребности, предоставлять усиление – например, полком беспилотных систем.

Так, кроме взаимодействия, добавляется еще большое количество новых возможностей. С подразделениями значительно больше инструментов для эффективного выполнения боевых задач.

Корпусная система: что о ней известно на сегодня?