Бригади ефективно взаємодіють: у 3 армійському корпусі назвали переваги корпусної системи
- Корпусна система ЗСУ забезпечує відповідальність за великі ділянки фронту, ефективну взаємодію та обмін досвідом між підрозділами.
- Для ефективного функціонування корпусів потрібно близько 300 кваліфікованих офіцерів, що є викликом при створенні 20 корпусів.
- Корпусна система дозволяє швидше реагувати на ситуації на фронті, об'єднуючи під своїм командуванням кілька бригад, включаючи піхоту, артилерію, танкові війська та ППО.
Корпусна система ЗСУ має суттєві переваги. Військові отримують доступ до більших ресурсів, а великі ділянки фронту стають краще захищеними та перебувають під надійним контролем.
Підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін в ефірі 24 Каналу пояснив, що перевага корпусної системи полягає в тому, що виникає відповідальність за великі ділянки фронту. На ділянках організовують ефективну роботу військ.
Як функціонує корпус?
Він додав, що третій армійський корпус утримує вже майже 150 км лінії фронту. Це 150 контрольованих кілометрів, які корпус розуміє, бачить, спостерігає і оперативно реагує на всі події. Більше того, є можливість планувати дії на всю ділянку, що перебуває в зоні відповідальності корпусу.
Тобто це не просто купка різних підрозділів, які між собою якимось чином комунікують. Це абсолютно злагоджений підрозділ з внутрішньою тісною взаємодією, обміном досвідом, підсиленням. Тому це значно підсилює величезні ділянки,
– сказав Максим Жорін.
Він пояснив, що раніше за статутом взаємодія між підрозділами сусідів справа і зліва та флангами була обов’язковою. Втім на практиці залишалося формальністю і залежало від того, чи хотів командир взаємодіяти. Така взаємодія була слабкою, а інколи навіть призводила до серйозних проблем.
У випадку з корпусом ця взаємодія організовується старшим командиром – командуванням корпусу. Більше того, у підрозділів, окрім постійної внутрішньої взаємодії, є ще підрозділи корпусного комплекту.
Це підрозділи, які за рішенням командира корпусу можуть підсилювати лінійні бригади, що стоять безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Вони можуть забезпечувати окреме постачання, закривати логістичні потреби, надавати підсилення – наприклад, полком безпілотних систем.
Так, окрім взаємодії, додається ще велика кількість нових можливостей. З підрозділами є значно більше інструментів для ефективного виконання бойових завдань.
Корпусна система: що про неї відомо на сьогодні?
- Взимку цього року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України переходять на корпусну систему. Кілька бригад об’єднуються під одним командуванням. Така система дозволяє швидше реагувати на ситуацію на полі бою. До складу корпусу входять піхота, артилерія, танкові війська, РСЗВ та підрозділи ППО.
- Основним викликом під час переходу на корпусну систему є нестача кадрів. Щоб корпус ефективно функціонував, потрібно приблизно 300 кваліфікованих офіцерів. В Україні планують створити 20 корпусів, а це означає, що загалом необхідно близько 6 000 досвідчених фахівців.
- Відомо також, що ще на початку повномасштабного вторгнення попередній головнокомандувач Валерій Залужний пропонував керівництву країни перейти на корпусну систему. Втім, до цього питання повернулися лише наприкінці 2024 року.