Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что в случае создания корпусов появляется очень большое количество номенклатуры оружия, которую приходится осваивать штабу корпуса.

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Что нужно для создания копуса?

Корпус, как объяснил Тимочко, состоит из пехотных, стрелковых, танковых, артиллерийских, ракетных бригад, полков ПВО и разведки. Командир, который должен управлять этим корпусом, обязан понимать и знать не только тактико-технические характеристики оружия, но и уметь управлять всеми этими военными соединениями в пределах корпуса.

Военнослужащие должны иметь серьезные навыки, уметь взаимодействовать в пределах огромных подразделений, потому что корпус – это ориентировочно 20 тысяч человек, это один огромный автономный организм,

– озвучил Тимочко.

По его словам, необходимо иметь подготовленных обученных офицеров, которые должны вместе с сержантами уметь взаимодействовать, разбираться в вооружении, владеть навыками управления подразделениями в пределах целого корпуса, смежных бригад, чтобы понимать как выстраивать логистику.

Сержантский состав, как пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск, должен быть абсолютно подготовленным, чтобы он мог стать автономным и перемещаться в пределах всех подразделений корпуса.

"То есть сержант, командир отделения или главный сержант роты должен быть готовым сегодня находиться в пехотном или стрелковом батальоне, а завтра на этой должности в батарее артиллерийской роты. Это все я говорю, что должно быть в теории, представьте, сколько всего должно происходить на практике", – отметил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что в будущем в Украине будет несколько десятков таких корпусов. Война и ее вызовы требуют внутренней реформы. Он отметил, что должна быть не только материальная база, но и кадровая, к тому же и адаптирована учебная система, чтобы была возможность готовить эти кадры.

Отметим, что военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что корпусная система в ВСУ позволит лучше управлять войсками. Корпус закрывает условный квадрат 50 километров по ширине и 50 по глубине. Тогда командир корпуса выполняет оборонительные задачи на всю глубину. В один корпус входит от 5 до 7 бригад.