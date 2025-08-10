В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения и военное положение. В этот период граждане могут получать повестки как лично, так и по почте.

В каких случаях повестка может считаться врученной и что говорит законодательство – читайте в материале 24 Канала.

Какие существуют правила вручения повесток?

В соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 560, надлежащим подтверждением оповещения является:

в случае личного вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, включая видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозаписью отказа резервиста или военнообязанного от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки;

в случае отправки повестки через "Укрпочту" подтверждением получения считается:

день получения почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и / или документами от почтового оператора;



день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;



день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства.

Напомним, с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.