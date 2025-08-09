Впрочем, есть исключения в некоторых ситуациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины, там объяснили детали.

Смотрите также Сколько действует постановление ВВК: подробное объяснение

Направляют ли забронированных на ВВК?

Исключениями являются случаи, когда военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием:

принимаются на военную службу по контракту;

были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке);

самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560,

– говорится в сообщении.

Также напомним, что с 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет ВВК для оформления заключений о пригодности к военной службе в цифровом формате. Теперь медицинские данные передаются в Минобороны анонимно.