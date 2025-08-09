Утім, є винятки у деяких ситуаціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України, там пояснили деталі.

Чи направляють заброньованих на ВЛК?

Винятками є випадки, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560,

– ідеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що з 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК для оформлення висновків про придатність до військової служби в цифровому форматі. Тепер медичні дані передаються до Міноборони анонімно.