В Україні триває загальна мобілізація населення та воєнний стан. У цей період громадяни можуть отримувати повістки як особисто, так і поштою.

У яких випадках повістка може вважатися врученою та що каже законодавство – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Які існують правила вручення повісток?

Відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 560, належним підтвердженням оповіщення є:

у разі особистого вручення повістки – особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, включно з відеозаписом доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозаписом відмови резервіста або військовозобов'язаного від спілкування з особою, уповноваженою вручати повістки;

у разі надсилання повістки через "Укрпошту" підтвердженням отримання вважається:

день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;



день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;



день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери і здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів чи вручення повісток.