Беспилотники могут эффективно противодействовать России, если целесообразно использовать все разработки Украины. И хотя универсального решения нет, впрочем есть кое-что, что может улучшить защиту Украины.

Генерал-майор вооруженных сил Австралии Мик Райан в отставке в эфире 24 Канала отметил, что Украине нужны несколько типов беспилотников. Прежде всего – все виды боевых дронов.

Смотрите также Малыш начал эту работу раньше других, – эксперт об успехах СБУ по поражению врага дронами

Что нужно Украине, чтобы обороняться?

"Сейчас они производятся миллионами, а силы беспилотных систем объединяют их в целостную структуру. Также нужны ударные беспилотники и ракеты большой дальности, которые Украина разрабатывает последние годы", – сказал Мик Райан.

Он добавил, что самая новая ракета – "Фламинго", но есть и много других моделей. Эти аппараты должны иметь большую дальность и мощные боевые части для максимального удара по российским военным предприятиям. Третий, чрезвычайно важный тип беспилотников – дроны-перехватчики.

Украина создала их для уничтожения российских дронов "Шахед" и других, нацеленных на гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Это будет сочетание всех средств. К сожалению, универсального решения, которое полностью нейтрализует эту угрозу, нет,

– сказал Райан.

Он пояснил, что нужна многоуровневая система в рамках координированной национальной противовоздушной и противодроновой обороны. Украина строила такую систему последние годы, и она продолжает развиваться и адаптироваться. В этом участвуют талантливые военные и ученые.

Производство оружия в Украине: что известно?