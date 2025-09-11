Безпілотники можуть ефективно протидіяти Росії, якщо доцільно використовувати всі розробки України. І хоча універсального рішення немає, втім є дещо, що може покращити захист України.

Генерал-майор збройних сил Австралії Мік Раян у відставці в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні потрібні кілька типів безпілотників. Передусім – усі види бойових дронів.

Що потрібно України, щоб оборонятися?

"Зараз вони виробляються мільйонами, а сили безпілотних систем об'єднують їх у цілісну структуру. Також потрібні ударні безпілотники та ракети великої дальності, які Україна розробляє останні роки", – сказав Мік Раян.

Він додав, що найновіша ракета – "Фламінго", але є й багато інших моделей. Ці апарати повинні мати велику дальність та потужні бойові частини для максимального удару по російських військових підприємствах. Третій, надзвичайно важливий тип безпілотників – дрони-перехоплювачі.

Україна створила їх для знищення російських дронів "Шахед" та інших, націлених на цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Це буде поєднання всіх засобів. На жаль, універсального рішення, яке повністю нейтралізує цю загрозу, немає,

– сказав Раян.

Він пояснив, що потрібна багаторівнева система в рамках координованої національної протиповітряної та протидронової оборони. Україна будувала таку систему останні роки, і вона продовжує розвиватися та адаптуватися. У цьому беруть участь талановиті військові та вчені.

