В большинстве областей дожди и максимум до +10 градусов: погода в Украине на 13 ноября
В Украине в четверг, 13 ноября, для большинства областей прогнозируют небольшие дожди. Воздух максимально прогреется до +10 градусов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Арктическая зима в Украине: синоптик ответила, возможно ли это
Какой будет погода в Украине 13 ноября?
Синоптики рассказали, что в западных областях осадки не ожидаются, а вот во всех остальных областях прогнозируют небольшие дожди. Также специалисты отметили, что 13 ноября в западных и местами в северных областях ожидается туман, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.
В этот день будет прохладнее воздуха, ночью температурные показатели будут в пределах 0..5 градусов тепла, а дневные максимумы будут достигать +5..+10 градусов.
Какой будет погода в областных центрах?
Киев +6...+8;
Ужгород +7...+9;
Львов +7...+9;
Ивано-Франковск +7...+9;
Тернополь +7...+9;
Черновцы +7...+9;
Хмельницкий +7...+9;
Луцк +7...+9;
Ровно +7...+9;
Житомир +7...+9;
Винница +7...+9;
Одесса +8...+10;
Николаев +8...+10;
Херсон +8...+10;
Симферополь +8...+10;
Кропивницкий +7...+19;
Черкассы +7...+9;
Чернигов +7...+9;
Сумы +7...+9;
Полтава +7...+9;
Днепр +9...+11;
Запорожье +8...+10;
Донецк +9...+11;
Луганск +9...+11;
Харьков +7...+9.
Погода на 13 ноября / Карта Укргидрометцентра
Будут ли в ноябре сильные дожди?
В интервью 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ждать ли сильных осадков в ноябре.
Синоптик объяснила, что в ноябре возможны различные синоптические процессы, однако прежде всего этому месяцу присуща повышенная влажность. Несмотря на это, месячное количество осадков все же в основном будет в пределах нормы.