В большинстве областей дожди и максимум до +10 градусов: погода в Украине на 13 ноября

В Украине в четверг, 13 ноября, для большинства областей прогнозируют небольшие дожди. Воздух максимально прогреется до +10 градусов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 13 ноября?

Синоптики рассказали, что в западных областях осадки не ожидаются, а вот во всех остальных областях прогнозируют небольшие дожди. Также специалисты отметили, что 13 ноября в западных и местами в северных областях ожидается туман, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

В этот день будет прохладнее воздуха, ночью температурные показатели будут в пределах 0..5 градусов тепла, а дневные максимумы будут достигать +5..+10 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +6...+8;

Ужгород +7...+9;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +7...+9;

Винница +7...+9;

Одесса +8...+10;

Николаев +8...+10;

Херсон +8...+10;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий +7...+19;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +7...+9;

Сумы +7...+9;

Полтава +7...+9;

Днепр +9...+11;

Запорожье +8...+10;

Донецк +9...+11;

Луганск +9...+11;

Харьков +7...+9.



Погода на 13 ноября / Карта Укргидрометцентра

Будут ли в ноябре сильные дожди?