Новини України В більшості областей дощі та максимум до +10 градусів: погода в Україні на 13 листопада
12 листопада, 17:06
В більшості областей дощі та максимум до +10 градусів: погода в Україні на 13 листопада

Ірина Марціяш

В Україні в четвер, 13 листопада, для більшості областей прогнозують невеликі дощі. Повітря максимально прогріється до +10 градусів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 13 листопада?

Синоптики розповіли, що у західних областях опади не очікуються, а ось у всіх інших областях прогнозують невеликі дощі. 

Також фахівці зазначили, що 13 листопада у західних та місцями у північних областях очікується туман, тож водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними.

В цей день буде прохолодніше повітря, вночі температурні показники будуть в межах 0..5 градусів тепла, а денні максимуми сягатимуть +5..+10 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +6...+8;

  • Ужгород +7...+9;

  • Львів +7...+9;

  • Івано-Франківськ +7...+9;

  • Тернопіль +7...+9;

  • Чернівці +7...+9;

  • Хмельницький +7...+9;

  • Луцьк +7...+9;

  • Рівне +7...+9;

  • Житомир +7...+9;

  • Вінниця +7...+9;

  • Одеса +8...+10;

  • Миколаїв +8...+10;

  • Херсон +8...+10;

  • Сімферополь +8...+10;

  • Кропивницький +7...+19;

  • Черкаси +7...+9;

  • Чернігів +7...+9;

  • Суми +7...+9;

  • Полтава +7...+9;

  • Дніпро +9...+11;

  • Запоріжжя +8...+10;

  • Донецьк +9...+11;

  • Луганськ +9...+11;

  • Харків +7...+9.

     


Погода на 13 листопада / Карта Укргідрометцентру

Чи будуть в листопаді сильні дощі?

  • В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи чекати сильних опадів в листопаді.

  • Синоптикиня пояснила, що у листопаді можливі різні синоптичні процеси, проте насамперед цьому місяцю притаманна підвищена вологість. Попри це, місячна кількість опадів усе ж здебільшого буде в межах норми.