В більшості областей дощі та максимум до +10 градусів: погода в Україні на 13 листопада

В Україні в четвер, 13 листопада, для більшості областей прогнозують невеликі дощі. Повітря максимально прогріється до +10 градусів.

Якою буде погода в Україні 13 листопада?

Синоптики розповіли, що у західних областях опади не очікуються, а ось у всіх інших областях прогнозують невеликі дощі.

Також фахівці зазначили, що 13 листопада у західних та місцями у північних областях очікується туман, тож водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними.

В цей день буде прохолодніше повітря, вночі температурні показники будуть в межах 0..5 градусів тепла, а денні максимуми сягатимуть +5..+10 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +6...+8;

Ужгород +7...+9;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +7...+9;

Рівне +7...+9;

Житомир +7...+9;

Вінниця +7...+9;

Одеса +8...+10;

Миколаїв +8...+10;

Херсон +8...+10;

Сімферополь +8...+10;

Кропивницький +7...+19;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +7...+9;

Суми +7...+9;

Полтава +7...+9;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +8...+10;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +9...+11;

Харків +7...+9.



Погода на 13 листопада / Карта Укргідрометцентру

Чи будуть в листопаді сильні дощі?