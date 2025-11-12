В більшості областей дощі та максимум до +10 градусів: погода в Україні на 13 листопада
В Україні в четвер, 13 листопада, для більшості областей прогнозують невеликі дощі. Повітря максимально прогріється до +10 градусів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 13 листопада?
Синоптики розповіли, що у західних областях опади не очікуються, а ось у всіх інших областях прогнозують невеликі дощі.
Також фахівці зазначили, що 13 листопада у західних та місцями у північних областях очікується туман, тож водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними.
В цей день буде прохолодніше повітря, вночі температурні показники будуть в межах 0..5 градусів тепла, а денні максимуми сягатимуть +5..+10 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
Київ +6...+8;
Ужгород +7...+9;
Львів +7...+9;
Івано-Франківськ +7...+9;
Тернопіль +7...+9;
Чернівці +7...+9;
Хмельницький +7...+9;
Луцьк +7...+9;
Рівне +7...+9;
Житомир +7...+9;
Вінниця +7...+9;
Одеса +8...+10;
Миколаїв +8...+10;
Херсон +8...+10;
Сімферополь +8...+10;
Кропивницький +7...+19;
Черкаси +7...+9;
Чернігів +7...+9;
Суми +7...+9;
Полтава +7...+9;
Дніпро +9...+11;
Запоріжжя +8...+10;
Донецьк +9...+11;
Луганськ +9...+11;
Харків +7...+9.
Погода на 13 листопада / Карта Укргідрометцентру
Чи будуть в листопаді сильні дощі?
В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи чекати сильних опадів в листопаді.
Синоптикиня пояснила, що у листопаді можливі різні синоптичні процеси, проте насамперед цьому місяцю притаманна підвищена вологість. Попри це, місячна кількість опадів усе ж здебільшого буде в межах норми.