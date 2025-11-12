Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 13 ноября?

Синоптики рассказали, что в западных областях осадки не ожидаются, а вот во всех остальных областях прогнозируют небольшие дожди. Также специалисты отметили, что 13 ноября в западных и местами в северных областях ожидается туман, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

В этот день будет прохладнее воздуха, ночью температурные показатели будут в пределах 0..5 градусов тепла, а дневные максимумы будут достигать +5..+10 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +6...+8;

  • Ужгород +7...+9;

  • Львов +7...+9;

  • Ивано-Франковск +7...+9;

  • Тернополь +7...+9;

  • Черновцы +7...+9;

  • Хмельницкий +7...+9;

  • Луцк +7...+9;

  • Ровно +7...+9;

  • Житомир +7...+9;

  • Винница +7...+9;

  • Одесса +8...+10;

  • Николаев +8...+10;

  • Херсон +8...+10;

  • Симферополь +8...+10;

  • Кропивницкий +7...+19;

  • Черкассы +7...+9;

  • Чернигов +7...+9;

  • Сумы +7...+9;

  • Полтава +7...+9;

  • Днепр +9...+11;

  • Запорожье +8...+10;

  • Донецк +9...+11;

  • Луганск +9...+11;

  • Харьков +7...+9.


Погода на 13 ноября / Карта Укргидрометцентра

Будут ли в ноябре сильные дожди?

  • В интервью 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ждать ли сильных осадков в ноябре.

  • Синоптик объяснила, что в ноябре возможны различные синоптические процессы, однако прежде всего этому месяцу присуща повышенная влажность. Несмотря на это, месячное количество осадков все же в основном будет в пределах нормы.