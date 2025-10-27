Дожди, а местами и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 октября
В Украине во вторник, 28 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кое-где следует ожидать дожди.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Мокрый снег, дожди и значительные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 27 октября
Какой будет погода 28 октября?
Синоптики прогнозируют, что ночью на востоке и юго-востоке будут умеренные, на Луганщине и Донетчине местами значительные дожди. В то же время на западе страны – небольшие дожди, а на остальной территории без осадков. Прогнозируется, что днем в Украине, кроме восточных областей, небольшой дождь.
Ветер будет западный, юго-западный, 7 – 12 метров за секунду, днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров за секунду. Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов, на юге и юго-востоке страны стоит ждать от 11 до 16 градусов.
Специалисты прогнозируют, что Карпатах ночью будет идти умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега, порывы ветра 17 – 22 метра в секунду. Температура ночью около 0 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +10...+12;
- Винница +11...+13;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +12...+14.
Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ждать в течение недели?
Погода в Украине в период с 27 октября по 2 ноября должна быть довольно теплой, температурный фон будет вполне комфортным и в пределах климатической нормы.
В среду, 29 октября, ночью в восточных и южных регионах, днем в северных и западных областях будут дожди. В четверг, 30 октября, только на востоке и севере Украины пройдут небольшие дожди, также известно, что ночью и утром возможен туман. В пятницу, 31 октября, ожидается теплая погода, но в западных областях будут незначительные дожди.
В то же время в субботу, 1 ноября, дожди пройдут в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет сухо и тепло. А в воскресенье, 2 ноября, незначительные дожди пройдут в северных и центральных областях.