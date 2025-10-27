Укр Рус
27 октября, 18:59
Дожди, а местами и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на 28 октября

Ирина Марцияш

В Украине во вторник, 28 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Кое-где следует ожидать дожди.

Какой будет погода 28 октября?

Синоптики прогнозируют, что ночью на востоке и юго-востоке будут умеренные, на Луганщине и Донетчине местами значительные дожди. В то же время на западе страны – небольшие дожди, а на остальной территории без осадков. Прогнозируется, что днем в Украине, кроме восточных областей, небольшой дождь.

Ветер будет западный, юго-западный, 7 – 12 метров за секунду, днем в западных областях местами порывы 15 – 20 метров за секунду. Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов, на юге и юго-востоке страны стоит ждать от 11 до 16 градусов.

Специалисты прогнозируют, что Карпатах ночью будет идти умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега, порывы ветра 17 – 22 метра в секунду. Температура ночью около 0 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +12...+14.


Прогноз погоды в Украине на 28 октября / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать в течение недели?

  • Погода в Украине в период с 27 октября по 2 ноября должна быть довольно теплой, температурный фон будет вполне комфортным и в пределах климатической нормы.

  • В среду, 29 октября, ночью в восточных и южных регионах, днем в северных и западных областях будут дожди. В четверг, 30 октября, только на востоке и севере Украины пройдут небольшие дожди, также известно, что ночью и утром возможен туман. В пятницу, 31 октября, ожидается теплая погода, но в западных областях будут незначительные дожди.

  • В то же время в субботу, 1 ноября, дожди пройдут в западных и северных областях. На остальной территории Украины будет сухо и тепло. А в воскресенье, 2 ноября, незначительные дожди пройдут в северных и центральных областях.