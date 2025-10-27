Дощі, а подекуди і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 28 жовтня

В Україні у вівторок, 28 жовтня, прогнозується хмарна погода з проясненнями. Подекуди слід чекати дощі.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Мокрий сніг, дощі та значні пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

Якою буде погода 28 жовтня?

Синоптики прогнозують, що вночі на сході та південному сході будуть помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі. Водночас на заході країни – невеликі дощі, а на решті території без опадів. Прогнозується, що вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ.

Вітер буде західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень від 8 до 13 градусів, на півдні та південному сході країни варто чекати від 11 до 16 градусів.

Фахівці прогнозують, що Карпатах вночі йтиме помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу, пориви вітру 17 – 22 метри за секунду. Температура вночі близько 0 градусів, вдень від 1 до 6 градусів тепла.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +10...+12;

Вінниця +11...+13;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +10...+12;

Полтава +10...+12;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +11...+13;

Харків +12…+14.



Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати протягом тижня?