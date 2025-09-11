Укр Рус
11 сентября, 08:00
2

Метеоролог ответила, будет ли эта осень теплее предыдущих

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Ожидается, что эта осень будет теплее нормы в течение всего сезона.
  • Самым теплым месяцем обычно является сентябрь, но октябрь и ноябрь также могут быть теплее типичной для этих месяцев температуры.
  • Бабье лето возможно, но предсказать точные даты и количество таких периодов трудно.

Осень началась с достаточно высоких температур. Ожидается, что теплее нормы будет в течение всего сезона.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Удивит ли температура этой осенью?

В ответ на вопрос, возможно ли, что эта осень все же будет теплее предыдущих, Вера Балабух ответила:

Ожидается, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.

Она отметила, что самый теплый месяц обычно – сентябрь. В октябре и ноябре температура воздуха также, вероятно, будет превышать типичную для этих месяцев температуру.

Относительно бабьего лета, то такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов – сейчас сказать трудно.

Справка! Бабье лето – это кратковременное повышение средней за сутки температуры воздуха выше +15 градусов после устойчивого ее снижения.

Кроме того, как говорит Балабух, типичной чертой осени являются длительные затяжные дожди. Однако сказать, какими они будут этой осенью, или в сентябре с такой заблаговременностью невозможно.

Какой будет осень 2025 года?

  • В ответ на вопрос, вероятен ли снег уже вскоре, Балабух отмечала, что это возможно, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.

  • Заморозки тоже не является чем-то необычным, даже в сентябре – особенно в западных, северных областях страны.

  • Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилита ожидает, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. Уже во второй половине месяца ожидается постепенное снижение температуры.