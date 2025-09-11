Метеорологиня відповіла, чи буде ця осінь теплішою за попередні
- Очікується, що ця осінь буде теплішою за норму протягом всього сезону.
- Найтеплішим місяцем зазвичай є вересень, але жовтень і листопад також можуть бути теплішими за типову для цих місяців температуру.
- Бабине літо можливе, але передбачити точні дати і кількість таких періодів важко.
Осінь почалася з досить високих температур. Очікується, що тепліше за норму буде протягом всього сезону.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
Чи здивує температура цієї осені?
У відповідь на питання, чи можливо, що ця осінь все ж буде теплішою за попередні, Віра Балабух відповіла:
Очікується, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.
Вона зауважила, що найтепліший місяць зазвичай – вересень. У жовтні й листопаді температура повітря також, ймовірно, перевищуватиме типову для цих місяців температуру.
Стосовно бабиного літа, то такі процеси можливі й у цьому році, проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів – зараз сказати важко.
Довідка! Бабине літо – це короткочасне підвищення середньої за добу температури повітря вище +15 градусів після сталого її зниження.
Крім того, як каже Балабух, є типовою рисою осені є тривалі затяжні дощі. Проте сказати, якими вони будуть цієї осені, чи у вересні з такою завчасністю неможливо.
Якою буде осінь 2025 року?
У відповідь на питання, чи ймовірний сніг уже незабаром, Балабух зазначала, що це можливо, особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.
Заморозки теж не є чимось незвичним, навіть у вересні – особливо у західних, північних областях країни.
Синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліта очікує, що до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди. Вже у другій половині місяця очікується поступове зниження температури.