В Польше ночью неизвестный предмет в поле, вызвав пожар и выбитые окна. Предварительные выводы свидетельствуют, что это был российский "Шахед".

О подробностях загадочного взрыва в полях Польши сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и TVN24.

Что взорвалось возле Варшавы?

В среду, 20 августа, польский прокурор Люблинского региона Гжегож Трусевич назвал объект, который мог упасть на кукурузное поле на востоке Польши.

Исследование взрыва показывает, что объект, вероятнее всего, является военным беспилотником,

– сказал прокурор Трусевич.

Впоследствии представитель польского МИД сообщил TVP, что объект действительно был российским БПЛА "Шахед".

По данным агентства PAP, беспилотник, вероятно, был приманкой, не имел боеголовки и содержал лишь небольшое количество взрывчатки.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что инцидент похож на предыдущие случаи, когда российские беспилотники попадали в Литву и Румынию. Он предположил провокационные действия России в связи с переговорами в США.

В то же время МИД Польши выразит протест против виновного и подчеркнул, что важнейшей миссией страны в НАТО является защита собственной территории.

Что известно о взрыве в Польше?