У Польщі вночі невідомий предмет у полі, спричинивши пожежу та вибиті вікна. Попередні висновки свідчать, що це був російський "Шахед".

Про подробиці загадкового вибуху у полях Польщі повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та TVN24.

Що вибухнуло біля Варшави?

У середу, 20 серпня, польський прокурор Люблінського регіону Гжегож Трусевич назвав об'єкт, який міг впасти на кукурудзяне поле на сході Польщі.

Дослідження вибуху показує, що об'єкт, найімовірніше, є військовим безпілотником,

– сказав прокурор Трусевич.

Згодом речник польського МЗС повідомив TVP, що об'єкт дійсно був російським БпЛА "Шахед".

За даними агентства PAP, безпілотник, ймовірно, був приманкою, не мав боєголовки і містив лише невелику кількість вибухівки.

Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що інцидент схожий на попередні випадки, коли російських безпілотників потрапляли до Литви та Румунії. Він припустив провокаційні дії Росії у зв'язку із переговорами у США.

Водночас МЗС Польщі висловить протест проти винного та підкреслило, що найважливішою місією країни в НАТО є захист власної території.

Що відомо про вибух у Польщі?