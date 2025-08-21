21 августа, 15:05
Враг продолжает атаки, ВСУ продвинулись в направлении Покровска: обзор фронта от ISW за 20 августа
Основные тезисы
- Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Сумщине, Харьковщине и Донецкой области.
- По данным ISW, украинские войска продвинулись в направлении Покровска и освободили Петровку к северу от города
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 19 – 20 августа. И российские войска, и Силы обороны Украины продолжают вести активные боевые действия и достигают отдельных тактических успехов на разных участках фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Читайте также На Добропольском направлении противник несет существенные потери, – Генштаб
На каких направлениях фиксируют продвижение врага?
- 19 и 20 августа боевые действия продолжались в неопределенных районах Курской области.
- Российские войска недавно продвинулись на Сумском направлении. Геолокационные кадры от 19 – 20 августа подтверждают, что оккупанты захватили Безсаловку (к северо-западу от Сум) и зашли в центральную часть Алексеевки (к северу от Сум).
- 20 августа российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковщины, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.
- На Купянском направлении враг также пытался наступать, но безрезультатно.
- В тот же день россияне атаковали в направлении Боровой, однако продвинуться не смогли.
- Недавно российские войска продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, свидетельствуют о продвижении оккупантов в пределах южного Заречного (к востоку от Лимана).
- Российское наступление также продолжалось в направлениях Северска и Часового Яра, однако без подтвержденных успехов.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- К сожалению, вражеской армии удалось продвинуться на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 19 августа свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юг от Александро-Шультино.
- Украинские войска недавно продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 августа, свидетельствуют о том, что Силы обороны освободили Петровку (к северу от Покровска).
- Российские войска провели наступательные операции в направлении Новопавловки 20 августа, но не продвинулись.
- Россияне недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Геолокационные кадры от 20 августа показывают, что подразделения 57-й мотострелковой бригады России подняли флаг в северной части Новогеоргиевки, что свидетельствует о ее захвате (юго-восток от Великомихайловки).
- 20 августа российские войска продолжали наступление в восточной части Запорожской области, но подтвержденных успехов не достигли.
- Также 20 августа враг осуществлял ограниченные атаки в Херсонской области, однако без продвижения.
Что известно о ситуации на фронте: последние новости
- 21 августа стало известно, что Силы обороны Украины вернули под свой контроль большую часть населенного пункта Толстое, что в Донецкой области. Сейчас украинские защитники продолжают уничтожать врага с воздуха и на земле.
- В настоящее время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровский, Добропольский и Новопавловский. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении.
- В то же время, по данным ЦПД, российские военные корреспонденты все реже обращают внимание на ситуацию в Сумской области, поскольку захватчики сталкиваются там со значительными потерями и вынуждены постепенно отступать на нескольких участках фронта.