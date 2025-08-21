В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 19 – 20 августа. И российские войска, и Силы обороны Украины продолжают вести активные боевые действия и достигают отдельных тактических успехов на разных участках фронта.

. Российские войска недавно продвинулись на Сумском направлении. Геолокационные кадры от 19 – 20 августа подтверждают, что оккупанты захватили Безсаловку (к северо-западу от Сум) и зашли в центральную часть Алексеевки (к северу от Сум).



20 августа российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковщины , однако подтвержденного продвижения не зафиксировано.



На Купянском направлении враг также пытался наступать, но безрезультатно.



В тот же день россияне атаковали в направлении Боровой , однако продвинуться не смогли.



Недавно российские войска продвинулись на Лиманском направлении .



Российское наступление также продолжалось в направлениях Северска и Часового Яра, однако без подтвержденных успехов. Ситуация на фронте / Карты ISW К сожалению, вражеской армии удалось продвинуться на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 19 августа свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юг от Александро-Шультино.



Украинские войска недавно продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 августа, свидетельствуют о том, что Силы обороны освободили Петровку (к северу от Покровска).



Российские войска провели наступательные операции в направлении Новопавловки 20 августа, но не продвинулись.



Россияне недавно продвинулись в направлении Великомихайловки . Геолокационные кадры от 20 августа показывают, что подразделения 57-й мотострелковой бригады России подняли флаг в северной части Новогеоргиевки, что свидетельствует о ее захвате (юго-восток от Великомихайловки).



20 августа российские войска продолжали наступление в восточной части Запорожской области , но подтвержденных успехов не достигли.



, но подтвержденных успехов не достигли. Также 20 августа враг осуществлял ограниченные атаки в Херсонской области, однако без продвижения. Что известно о ситуации на фронте: последние новости 21 августа стало известно, что Силы обороны Украины вернули под свой контроль большую часть населенного пункта Толстое, что в Донецкой области. Сейчас украинские защитники продолжают уничтожать врага с воздуха и на земле.



В настоящее время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровский, Добропольский и Новопавловский. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении.



В то же время, по данным ЦПД, российские военные корреспонденты все реже обращают внимание на ситуацию в Сумской области, поскольку захватчики сталкиваются там со значительными потерями и вынуждены постепенно отступать на нескольких участках фронта.