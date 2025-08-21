В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті 19 – 20 серпня. І російські війська, і Сили оборони України продовжують вести активні бойові дії та досягають окремих тактичних успіхів на різних ділянках фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). На яких напрямках фіксують просування ворога? 19 та 20 серпня бойові дії тривали в невизначених районах Курської області .



. Російські війська нещодавно просунулися на Сумському напрямку. Геолокаційні кадри від 19 – 20 серпня підтверджують, що окупанти захопили Безсалівку (на північний захід від Сум) і зайшли в центральну частину Олексіївки (на північ від Сум).



20 серпня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини , однак підтвердженого просування не зафіксовано.



, однак підтвердженого просування не зафіксовано. На Куп'янському напрямку ворог також намагався наступати, але безрезультатно.



ворог також намагався наступати, але безрезультатно. Того ж дня росіяни атакували в напрямку Борової , проте просунутися не змогли.



, проте просунутися не змогли. Нещодавно російські війська просунулися на Лиманському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, свідчать про просування окупантів у межах південного Зарічного (на схід від Лимана).



Російський наступ також тривав у напрямках Сіверська та Часового Яру, проте без підтверджених успіхів. Ситуація на фронті / Карти ISW На жаль, ворожій армії вдалося просунутися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 19 серпня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Олександро-Шультиного.



Геолокаційні відеозаписи від 19 серпня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Олександро-Шультиного. Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Покровська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 серпня, свідчать про те, що Сили оборони звільнили Петрівку (на північ від Покровська).



Російські війська провели наступальні операції в напрямку Новопавлівки 20 серпня, але не просунулися.



20 серпня, але не просунулися. Росіяни нещодавно просунулися в напрямку Великомихайлівки . Геолокаційні кадри від 20 серпня показують, що підрозділи 57-ї мотострілецької бригади Росії підняли прапор у північній частині Новогеоргіївки, що свідчить про її захоплення (південний схід від Великомихайлівки).



20 серпня російські війська продовжували наступ у східній частині Запорізької області , але підтверджених успіхів не досягли.



, але підтверджених успіхів не досягли. Також 20 серпня ворог здійснював обмежені атаки в Херсонській області, однак без просування. Що відомо про ситуацію на фронті: останні новини 21 серпня стало відомо, що Сили оборони України повернули під свій контроль більшу частину населеного пункту Товсте, що у Донецькій області. Наразі українські захисники продовжують знищувати ворога з повітря і на землі.



Наразі найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донецької області, на Лиманському напрямку.



Водночас, за даними ЦПД, російські воєнні кореспонденти дедалі рідше звертають увагу на ситуацію в Сумській області, оскільки загарбники стикаються там зі значними втратами й змушені поступово відступати на кількох ділянках фронту.