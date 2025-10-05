Американский президент разочарован поведением Путина. США могут предоставить Украине дальнобойное оружие. Трамп поддержал удары Украины по энергообъектам России. Глава Кремля на фоне этого не знает, как вести себя с Трампом.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, добавив, что у российского диктатора уже того количества инструментов в отношениях с США, которые были раньше – нет.

По какой логике будет действовать Путин?

Лучшие возможности, которые у Путина были с американским президентом, уже потеряны. Потому что момент, когда надо было пойти на минимальные уступки и глава Кремля тогда получил бы почти все, что хотел, по мнению Богданова – прошел.

"Сейчас хотя и войска его продвигаются, но возникает вопрос, насколько хватит российской экономики и войск, чтобы захватить еще несколько квадратных километров. Это не решает стратегическую задачу Путина, он не приближает ни капитуляцию Украины, ни Европы, он просто создает новые уровни напряжения", – озвучил Богданов.

По словам специалиста по стратегическим коммуникациям, все, что сейчас делает российский диктатор – это продолжает загонять себя все дальше в тупик, создавать для России все больше проблем, которые решить она не сможет даже после него.

Сегодня, как отметил Богданов, перед Путиным стоит задача не в том, чтобы возобновить диалог с Трампом, а чтобы сдержать лидера США от серьезных шагов для поддержки Украины. Он будет делать все возможное, чтобы это сработало.

"С одной стороны он уже не так угрожает "красными линиями", потому что он понимает, что с Трампом это скорее сработает наоборот, при этом пытается посылать сигналы миролюбия. С другой стороны он говорит, что если Украина получит Tomahawk, то это еще больше испортит отношения", – озвучил Богданов.

Путин, как подытожил специалист по стратегическим коммуникациям, обнулил все серьезные достижения, которые имела Россия за последние несколько сотен лет. Богданов считает, что главу Кремля уже в этом процессе не остановить.

