Массированная ракетная атака угрожает Украине ночью 28 сентября. Враг, похоже, применяет крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

Об этом пишут мониторинговые сообщества и Воздушные силы. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атак Россия снова терроризирует Украину ударными БпЛА, также взлетел МиГ: где сейчас есть угроза

Ракетные угрозы 28 сентября: что о них известно?

В начале суток 28 сентября из сообщений мониторинговых каналов стало известно о взлете нескольких бомбардировщиков Ту-95МС с Оленьи. Впоследствии удалось уточнить, что бортов около семи.

В 4 утра уже и Воздушные силы подтвердили это и сообщили, что произошли, вероятно, пуски крылатых ракет. Речь идет о Х-101, носителями которых являются упомянутые самолеты.

Примерно в это же время мониторы написали, что российская армия осуществила пуски "Калибров" из акватории Черного моря. То есть возникла угроза и от крылатых ракет морского базирования.

Где уже прозвучали взрывы в течение ночной атаки россиян?

При этом всю ночь враг массированно атаковал ударными БпЛА разные регионы. Взрывы, в частности, раздавались:

Примечательно, что на Хмельнитчину российская армия запустила по меньшей мере 2 ""Кинжалы" с МиГ-31К, как писали мониторы.