Масована ракетна атака загрожує Україні вночі 28 вересня. Ворог, схоже, застосовує крилаті ракети морського та повітряного базування.

Про це пишуть моніторингові спільноти та Повітряні сили. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атак Росія знову тероризує Україну ударними БпЛА, також злетів МіГ: де зараз є загроза

Ракетні загрози 28 вересня: що про них відомо?

На початку доби 28 вересня з повідомлень моніторингових каналів стало відомо про зліт кількох бомбардувальників Ту-95МС з Оленьї. Згодом вдалося уточнити, що бортів близько семи.

О 4 ранку вже й Повітряні сили підтвердили це та повідомили, що відбулися, ймовірно, пуски крилатих ракет. Мовиться про Х-101, носіями яких є згадані літаки.

Приблизно в цей самий час монітори написали, що російська армія здійснила пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Тобто виникла загроза і від крилатих ракет морського базування.

Де вже пролунали вибухи упродовж нічної атаки росіян?

При цьому всю ніч ворог масовано атакував ударними БпЛА різні регіони. Вибухи, зокрема, лунали:

Примітно, що на Хмельниччину російська армія запустила щонайменше 2 "Кинджали" з Міг-31К, як писали монітори.