Про це пишуть моніторингові спільноти та Повітряні сили. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атак Росія знову тероризує Україну ударними БпЛА, також злетів МіГ: де зараз є загроза

Ракетні загрози 28 вересня: що про них відомо?

На початку доби 28 вересня з повідомлень моніторингових каналів стало відомо про зліт кількох бомбардувальників Ту-95МС з Оленьї. Згодом вдалося уточнити, що бортів близько семи.

О 4 ранку вже й Повітряні сили підтвердили це та повідомили, що відбулися, ймовірно, пуски крилатих ракет. Мовиться про Х-101, носіями яких є згадані літаки.

Приблизно в цей самий час монітори написали, що російська армія здійснила пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Тобто виникла загроза і від крилатих ракет морського базування.

Де вже пролунали вибухи упродовж нічної атаки росіян?

При цьому всю ніч ворог масовано атакував ударними БпЛА різні регіони. Вибухи, зокрема, лунали:

Примітно, що на Хмельниччину російська армія запустила щонайменше 2 "Кинджали" з Міг-31К, як писали монітори.