Об этом пишут мониторинговые сообщества и Воздушные силы. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Хронология атак Россия снова терроризирует Украину ударными БпЛА, также взлетел МиГ: где сейчас есть угроза
Ракетные угрозы 28 сентября: что о них известно?
В начале суток 28 сентября из сообщений мониторинговых каналов стало известно о взлете нескольких бомбардировщиков Ту-95МС с Оленьи. Впоследствии удалось уточнить, что бортов около семи.
В 4 утра уже и Воздушные силы подтвердили это и сообщили, что произошли, вероятно, пуски крылатых ракет. Речь идет о Х-101, носителями которых являются упомянутые самолеты.
Примерно в это же время мониторы написали, что российская армия осуществила пуски "Калибров" из акватории Черного моря. То есть возникла угроза и от крылатых ракет морского базирования.
Где уже прозвучали взрывы в течение ночной атаки россиян?
При этом всю ночь враг массированно атаковал ударными БпЛА разные регионы. Взрывы, в частности, раздавались:
- В Одесской области – там под удар попал район города Белгород-Днестровский.
- В Хмельницкой области – целью атаки, похоже, был Староконстантинов.
- В Киеве – столицу несколькими волнами пытались атаковать дроны.
Примечательно, что на Хмельнитчину российская армия запустила по меньшей мере 2 ""Кинжалы" с МиГ-31К, как писали мониторы.