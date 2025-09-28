Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про атаку на Одещину?
Повітряні сили о 00:56 попереджали про ударні БпЛА в Білгород-Дністровському.
Тим часом моніторингові канали уточнювали, що курсом на місто летіли щонайменше 6 безпілотників з різних напрямків.
Приблизно о 1 ночі стало відомо про вибухи у місті. Гучно також було поблизу Очакова.
Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що у Білгород-Дністровському був приліт та виникла пожежа. Втім, місцева влада наразі про наслідки не повідомляла.
Де ще було гучно вночі?
Вночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Повітряні сили попереджали про рух ворожого БпЛА, а ще швидкісну ціль – це міг бути "Смерч". Ударом пошкоджено заправку та приватний будинок. 2 людей травмувалося.
Також гучно було у Києві. Над столицею фіксували дрони – працювала ППО.
Згодом по всій країні оголосили повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Були пуски двох "Кинджалів". Ракети летіли на Хмельниччину, де пролунали вибухи.