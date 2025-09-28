Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Одещину?

Повітряні сили о 00:56 попереджали про ударні БпЛА в Білгород-Дністровському.

Тим часом моніторингові канали уточнювали, що курсом на місто летіли щонайменше 6 безпілотників з різних напрямків.

Приблизно о 1 ночі стало відомо про вибухи у місті. Гучно також було поблизу Очакова.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що у Білгород-Дністровському був приліт та виникла пожежа. Втім, місцева влада наразі про наслідки не повідомляла.

Де ще було гучно вночі?