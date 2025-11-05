Убил более 80 человек и направляется во Вьетнам: Филиппинами пронесся мощный тайфун

На днях стихия накрыла Филиппины – мощный тайфун Kalmaegi убил по меньшей мере 85 человек. Больше всего пострадала провинция Себу.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Еще десятки местных жителей пропали без вести.

Что известно о тайфуне Kalmaegi?

Туристический регион Филиппин оказался под водой – дома превратились в руины, а улицы завалило обломками.

Среди 85 погибших – 6 военнослужащих, чей вертолет разбился на острове Минданао во время гуманитарной миссии.

Кроме того, агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило о 75 пропавших без вести и 17 раненых. Более 200 тысяч человек эвакуировали в регионе Висаи, в частности на юге острова Лусон и севере Минданао.

Тайфун Kalmaegi накрыл Филиппины: смотрите видео

По прогнозам, тайфун будет усиливаться над Южнокитайским морем. Kalmaegi движется в направлении Вьетнама, где уже готовятся к нашествию стихии в пятницу, 7 ноября.

Также систему реагирования на чрезвычайные ситуации активировал Китай в своей самой южной провинции Хайнань.

