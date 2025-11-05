Убив понад 80 людей і прямує до В'єтнаму: Філіппінами пронісся потужний тайфун

Днями стихія накрила Філіппіни – потужний тайфун Kalmaegi вбив щонайменше 85 людей. Найбільше постраждала провінція Себу.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Ще десятки місцевих жителів зникли безвісти.

Що відомо про тайфун Kalmaegi?

Туристичний регіон Філіппін опинився під водою – будинки перетворилися на руїни, а вулиці завалило уламками.

Серед 85 загиблих – 6 військовослужбовців, чий вертоліт розбився на острові Мінданао під час гуманітарної місії.

Окрім того, агентство з надзвичайних ситуацій повідомило про 75 зниклих безвісти та 17 поранених. Понад 200 тисяч людей евакуювали в регіоні Вісаї, зокрема на півдні острова Лусон і півночі Мінданао.

Тайфун Kalmaegi накрив Філіппіни: дивіться відео

За прогнозами, тайфун посилюватиметься над Південнокитайським морем. Kalmaegi рухається в напрямку В'єтнаму, де вже готуються до навали стихії у п'ятницю, 7 листопада.

Також систему реагування на надзвичайні ситуації активував Китай у своїй найпівденнішій провінції Хайнань.

