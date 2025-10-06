В понедельник, 29 сентября, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали Карачевский завод "Электродеталь". Теперь появились спутниковые снимки, подтвердившие поражение.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный". Речь идет об использовании украинцами ракеты "Нептун".

Что известно о поражении завода в Карачеве 29 сентября?

Напомним, во время ракетного удара украинские военные осуществили "пуск четырех изделий" по заводу "Электродеталь" в городе Карачев Брянской области России.

Впоследствии в ВМС уточнили, что использовали именно "Нептун", а Генштаб ВСУ сообщал о взрывах и пожаре на территории объекта. Дальность полета украинского оружия составила более 240 километров.



Последствия ракетного удара 29 сентября по заводу "Электродеталь" / Фото "Киберборошно"

Сообщество "Киберборошно" опубликовало спутниковый снимок последствий атаки. На фото видно пробитую кровлю главного цеха, а также поврежденную котельную на территории предприятия. Исследователи написали о попадании двух крылатых ракет "Нептун".

Справка: Карачевский завод "Электродеталь" производит разнообразные электрические соединители. Продукцию используют в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и тому подобное.



Место пожара на заводе "Электродеталь" после атаки / Фото Dnipro Osint

Эксклюзивно для 24 Канала аналитик по нацбезопасности США и внешней политике, эксперт-международник Марк Тот рассказал, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Они наносят реальный ущерб и могут нести за собой гуманитарные последствия.

